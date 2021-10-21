Beşiktaş'ta beklenmedik ayrılık! İşte o isim

Beşiktaş'ta devre arası takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başlıyor. Siyah beyazlı ekip bu sezon performansında düşüş yaşayan Fabrice N'Sakala ile yollarını ayırma kararı aldı.

Sporting Lizbon maçında taraftarların ıslıkladığı Fabrice N'Sakala'yı teknik heyet de gözden çıkardı.

Sezon sonu bitecek sözleşmesi 25 resmi karşılaşmada forma giymesi halinde 1 yıl daha uzayacak olan Kongolu futbolcu ile yola devam edilmemesi kararı alındı. N'Sakala'ya Sporting maçının ardından taraftar da tepki göstermişti.

Sabah'ın haberine göre, şu ana kadar 7 maçta görev alan 31 yaşındaki sol bek, kalan müsabakalarda sadece zorunlu hallerde şans bulacak. Bu mevkide artık forma düzenli olarak Rıdvan Yılmaz'a verilecek.

Böylelikle 25 maç sayısına ulaşamayacak olan N'Sakala ile sezon sonunda yollar ayrılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.