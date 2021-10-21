DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Batuhan Bağıban 'Gürbağ Akademi ile herkese iş imkânı sunuyoruz'
Faiz kararı sonrası dolarda tarihi yükseliş
Çevrim İçi ve Basılı Yayıncılığın En çok Dikkat Çeken İsmi Beyza Alkoç Aydın
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Hande Fırat'ın acı günü
İngiltere'de kripto para vurgunu! Yatırımcılar 146 milyon pound kaybetti
Merkez Bankası faizi indirdi mi? MB faizi ne kadar indirdi? Banka kredi faizleri düştü mü?
Gülşen Yüksel kimdir? Gülşen Yüksel Salt kaç yaşında kaç yaşında?
1 milyon 800 bin liralık yalan
Müge Dağıstanlı kimdir? Müge Dağıstanlı kaç yaşında?
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı istifa etti
BİSİKLETİN BİLİMSEL FAYDALARI VE DAHA FAZLASI
İnsan hareketini algılayan yeni bir teknolojik kumaş geliştirildi
Hamas: Filistin işgali bitmedikçe İsrail'le savaş bütün yollardan devam edecek
Arınç ''CHP'nin oyları artıyor'' sözlerine açıklık getirdi: AK Parti'nin oyları düşüyor demedim

TIMETURK / SPOR / Beşiktaş'ta beklenmedik ayrılık! İşte o isim

Beşiktaş'ta beklenmedik ayrılık! İşte o isim

Beşiktaş'ta devre arası takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başlıyor. Siyah beyazlı ekip bu sezon performansında düşüş yaşayan Fabrice N'Sakala ile yollarını ayırma kararı aldı.

3 Saat Önce
2021-10-21 11:29:03
Beşiktaş'ta beklenmedik ayrılık! İşte o isim

Sporting Lizbon maçında taraftarların ıslıkladığı Fabrice N'Sakala'yı teknik heyet de gözden çıkardı.

Sezon sonu bitecek sözleşmesi 25 resmi karşılaşmada forma giymesi halinde 1 yıl daha uzayacak olan Kongolu futbolcu ile yola devam edilmemesi kararı alındı. N'Sakala'ya Sporting maçının ardından taraftar da tepki göstermişti.

Sabah'ın haberine göre, şu ana kadar 7 maçta görev alan 31 yaşındaki sol bek, kalan müsabakalarda sadece zorunlu hallerde şans bulacak. Bu mevkide artık forma düzenli olarak Rıdvan Yılmaz'a verilecek.

Böylelikle 25 maç sayısına ulaşamayacak olan N'Sakala ile sezon sonunda yollar ayrılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş