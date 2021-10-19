Beşiktaş - Sporting Lizbon maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!
Beşiktaş kendi seyircisi önünde Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında güçlü rakibi S.Lizbon'u konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele saat kaçta, hangi kanalda?
2021-10-19 00:35:11
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu, üçüncü maçında Beşiktaş sahasında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'i konuk edecek. Peki, beşiktaş maçı ne zaman hangi kanalda?
Beşiktaş, C Grubu'ndaki iki maçında galibiyet sevinci yaşayamadı. Grubundaki ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a evinde 2-1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesini ise 2-0 mağlubiyetle tamamladı.
Sporting Lizbon da Beşiktaş gibi iki maçta da yenilmekten kurtulamadı. Evinde Ajax'a 5-1 yenilen Portekiz ekibi, Borussia Dortmund deplasmanından ise 1-0 yenilgiyle ayrıldı.
Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı ne zaman saat kaçta?
Beşiktaş, Sporting Lizbon'u 19 Ekim Salı günü Vodafone Park'ta konuk edecek. Saat 19.45'te başlayacak mücadele Exxen Platformu'ndan naklen yayımlanacak. Mücadele Exxen'de şifreli olarak yayımlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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