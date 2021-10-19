Beşiktaş - Sporting Lizbon maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!

Beşiktaş kendi seyircisi önünde Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında güçlü rakibi S.Lizbon'u konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele saat kaçta, hangi kanalda?