Beşiktaş Sporting Lizbon'a yenilirse Şampiyonlar Ligi'nden elenir mı? Beşiktaş Sporting Lizbon'u yenemezse gruptan çıkamaz mı? Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 4. maçına Sporting Lizbon ile çıkacak. Portekiz deplasmanında mutlak galibiyet parolası ile giden siyah beyazlılar alınacak galibiyet ile gruplardan çıkma şansını taze tutmak istiyor. Beşiktaş taraftarları da galibiyet dışında bir ihtimal düşünmüyor.

Beşiktaş Sporting Lizbon'a yenilirse Şampiyonlar Ligi'nden elenir mı? Beşiktaş Sporting Lizbon'u yenemezse gruptan çıkamaz mı? Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 4. maçına Sporting Lizbon ile çıkacak. Portekiz deplasmanında mutlak galibiyet parolası ile giden siyah beyazlılar alınacak galibiyet ile gruplardan çıkma şansını taze tutmak istiyor. Beşiktaş taraftarları da galibiyet dışında bir ihtimal düşünmüyor.

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir maça daha çıkıyor. Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a konuk olacak. Deplasmana galibiyet parolası ile giden Beşiktaş sahadan puan veya puanlarla dönmek istiyor. Siyah Beyazlılar alınacak bir galibiyet ile Şampiyonlar Ligi'nde yola devam etmek istiyor. Peki Beşiktaş Sporting Lizbon'u yenemezse Şampiyonlar Ligi'nden elenir mı? Beşiktaş Sporting Lizbon'a yenilirse gruptan çıkamaz mı?

Beşiktaş Sporting Lizbon'a yenilirse Şampiyonlar Ligi'nden elenir mı?

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubunda oynadığı 3 maçı da kaybeden ve henüz puanı bulunmayan siyah-beyazlılar son sırada yer alıyor. İlk iki maçından mağlubiyetle ayrılan ve tek galibiyetini Beşiktaş karşısında 4-1'lik skorla alan Sporting Lizbon ise 3. basamakta bulunuyor. Beşiktaş grubundaki ilk maçında Borussia Dortmund'a 2-1, Ajax'a 2-0, Sporting Lizbon'a da 4-1 mağlup oldu. İlk karşılaşmasında Ajax'a 5-1 yenilen Portekiz ekibi ise Borussia Dortmund'a 1-0 kaybetti. Beşiktaş için galibiyetten başka bir seçenek masada bulunmuyor. Beşiktaş alacağı 3 puan ile taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatmak istiyor.

Beşiktaş Sporting Lizbon'u yenemezse gruptan çıkamaz mı?

Beşiktaş tamam mı yoksa devam mı maçına çıkıyor. Beşiktaş eğer Sporting Lizbon'a yenilirse Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma ihtimali kalmıyor. Beşiktaş Porto deplasmanından 3 puanla dönmeinin hesabını yapıyor. Beşiktaş'a zorlu mücadelede gönülden başarılar dileriz...

Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı ne zaman?

Sporting Lizbon - Beşiktaş maçı 3 Kasım Çarşamba günü saat 23:00'te Exxen'de yayınlanacak.

Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki yayın hakları, Exxen'de bulunuyor.

Sporting Lizbon Muhtemel 11

Adan, Inacio, Coates, Feddal, Porro, Nunes, Palhinha, Matheus Reis, Pedro Gonçalves, Sarabia, Paulinho

Beşiktaş Muhtemel 11

Ersin, Necip, Welinton, Montero, Umut, Atiba, Josef, Alex Teixeira, Ghezzal, Rıdvan, Larin

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