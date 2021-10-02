Beşiktaş - Sivasspor maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 8.haftasında Beşiktaş kendi seyircisi önünde Sivasspor'u konuk ediyor. İstanbul Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu mücadele saat kaçta, hangi kanalda?