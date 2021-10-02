DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Türkiye'den Güney Kıbrıs ve Yunanistan'a ''Doğu Akdeniz'' tepkisi
Sinsi bir düşman hemen altımızda
Katar'da halk sandık başında
İncir zamanını kaçırmayın! Nefis incir reçeli tarifi
Sağlık Bakanlığı (hemşire, tekniker, teknisyen, ebe) ataması ne zaman yapılacak? 2021 Sağlık bakanlığı hangi branşta kaç kişi alacak?
'İsrail ile normalleşmeyi öven' aday seçim yarışından ihraç edildi
Anne adayları delta varyantına dikkat!
Okula giden çocuğunuzu böyle beslemelisiniz
Duterte'den sürpriz karar
Cildiniz kırışmaya başladıysa...
Ekim ayında borsaları neler bekliyor?
Çin, 38 savaş uçağıyla Tayvan hava sahasını ihlal etti!
İstanbul’un zam şampiyonu belli oldu
Kargalar hakkında 8 şaşırtıcı gerçek
Alparslan dizisi ne zaman başlayacak? Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman yayınlanacak?

TIMETURK / SPOR / Beşiktaş - Sivasspor maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!

Beşiktaş - Sivasspor maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 8.haftasında Beşiktaş kendi seyircisi önünde Sivasspor'u konuk ediyor. İstanbul Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu mücadele saat kaçta, hangi kanalda?

2 Saat Önce
2021-10-02 10:49:40
Beşiktaş - Sivasspor maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de futbol heyecanı 8. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya gelecek.

MUHTEMEL İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin – Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan – Necip, Hutchinson – Ghezzal, Mensah, N'Koudou – Güven

SİVASSPOR: Samassa – Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur – Robin Yalçın, Hakan, Fajr – Erdoğan, Gradel, Yatabare

BEŞİKTAŞ – DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş – Demir Grup Sivasspor maçı 2 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ – DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş – Demir Grup Sivasspor maçı Beinsports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı izlemek için yayıncı kuruluşa abone olması gerekmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN