Beşiktaş - Sivasspor maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!
Süper Lig'in 8.haftasında Beşiktaş kendi seyircisi önünde Sivasspor'u konuk ediyor. İstanbul Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu mücadele saat kaçta, hangi kanalda?
2021-10-02 10:49:40
Süper Lig'de futbol heyecanı 8. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya gelecek.
MUHTEMEL İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Ersin – Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan – Necip, Hutchinson – Ghezzal, Mensah, N'Koudou – Güven
SİVASSPOR: Samassa – Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur – Robin Yalçın, Hakan, Fajr – Erdoğan, Gradel, Yatabare
BEŞİKTAŞ – DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş – Demir Grup Sivasspor maçı 2 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.
BEŞİKTAŞ – DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş – Demir Grup Sivasspor maçı Beinsports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı izlemek için yayıncı kuruluşa abone olması gerekmektedir.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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