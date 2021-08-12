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TIMETURK / SPOR / Beşiktaş sezonun açılış maçında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak

Beşiktaş sezonun açılış maçında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak

Beşiktaş, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu açılış maçında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

4 Saat Önce
2021-08-12 10:07:04
Beşiktaş sezonun açılış maçında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak

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Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Ligde geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan ve yeni yıl öncesinde kadrosunun büyük bölümünü korumayı başaran siyah-beyazlılar, lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Beşiktaş, hazırlık döneminde Medipol Başakşehir, Kayserispor ve Adana Demirspor'la özel maç yaptı. Medipol Başakşehir'i 1-0 yenen siyah-beyazlılar, Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı, Kayserispor'a ise 3-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, ligin ilk haftasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor

Son şampiyon Beşiktaş, ilk hafta müsabakalarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Siyah-beyazlı takım, 63 yıllık lig tarihinde açılış karşılaşmalarında 38 galibiyet, 17 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş, deplasmanda çıktığı 32 açılış maçının 11'ni kazandı, 14'ünde berabere kaldı, 7'sinde ise sahadan mağlup ayrıldı.

Beşiktaş, son 8 sezondaki açılış maçlarının 7'sini kazanırken, sadece 1'inden mağlup ayrıldı.

Ligde 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Demir Grup Sivasspor'a 3-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, 2020-2021'de Trabzonspor'u 3-1, 2018-2019'da Akhisarspor'u 2-1, 2017-2018'de Antalyaspor'u 2-0, 2016-2017'de Alanyaspor'u 4-1, 2015-2016 ile 2014-2015'te ise Mersin İdmanyurdu'nu 5-2 ve 1-0 mağlup etti. Beşiktaş, 2013-2014 sezonunun açılış maçında ise Trabzonspor'a 2-0 üstünlük kurdu.

Sezonun ilk haftalarında oynadığı müsabakaların 54'ünde gol atan siyah-beyazlılar, 9'unda ise fileleri havalandıramadı.

Beşiktaş, ilk haftalarda çıktığı 25 maçta gol yemedi, 38 müsabakada ise kalesini gole kapatamadı.

İlk hafta karşılaşmalarında toplam 113 kez ağları sarsan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 48 gol gördü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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