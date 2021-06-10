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Beşiktaş, Sergen Yalçın'la anlaşmaya vardı

Ajansspor'un haberine göre; Beşiktaş yönetimi ve teknik direktör Sergen Yalçın, yeni sözleşme için anlaşmaya vardı.

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Google News - Timeturk
10.06.2021 09:30:24
Beşiktaş, Sergen Yalçın'la anlaşmaya vardı

Beşiktaş yönetimi ve teknik direktör Sergen Yalçın, yeni sözleşme için anlaşmaya vardı.

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak geçen sezonu çifte kupa ile tamamlayan teknik direktör Sergen Yalçın ile Beşiktaş yönetimi arasında iki haftadır süren görüşmelerin olumlu sonuçlandığı öğrenildi.

Ajansspor'un haberine göre Çeşme'de tatilini sürdüren Sergen Yalçın'ın tatil sonrası İstanbul'a geleceği ve yeni sezon hazırlıkları kapsamında takımın başında fiilen yer alacağı öğrenildi.

Beşiktaş yönetimi ve Sergen Yalçın arasındaki anlaşmanın tüm detayları henüz belli olmazken, son görüşmede siyah - beyazlı yönetim, geçen sezon 7 milyon TL'ye çalışan teknik direktöre 15-20 milyon TL arasında yıllık ücret önermişti.

Yeni sözleşmenin Sergen Yalçın'ın istediği gibi 1 yıllık olduğu da gelen bilgiler arasında.

Öte yandan gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, alternatifli bir kadro kurmak istiyor. Yalçın, Vincent Aboubakar'ın ayrılığının netleşmesinin ardından en az iki üst düzey golcünün takıma kazandırılmasını isterken; geçen sezon kiralık olarak forma giyen Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın da takımda tutulmasını istiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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