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Beşiktaş Şampiyonlar Ligi puan durumu | Beşiktaş C grubu kaçıncı sırada?
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TIMETURK / SPOR / Beşiktaş Şampiyonlar Ligi puan durumu | Beşiktaş C grubu kaçıncı sırada?

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi puan durumu | Beşiktaş C grubu kaçıncı sırada?

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi puan durumu | Beşiktaş C grubu kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş Almanya'nın güçlü ekiplerinden Borussia Dortmund ile karşılaştı. Uzun aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Beşiktaş sahadan 2-1 yenik ayrıldı. İlk maça talihsiz bir yenilgi ile başlayan Beşiktaş'ta hedef gruptan çıkmak.

1 Saat Önce
2021-09-16 08:36:52
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi puan durumu | Beşiktaş C grubu kaçıncı sırada?

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi puan durumu | Beşiktaş C grubu kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş Almanya'nın güçlü ekiplerinden Borussia Dortmund ile karşılaştı. Uzun aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Beşiktaş sahadan 2-1 yenik ayrıldı. İlk maça talihsiz bir yenilgi ile başlayan Beşiktaş'ta hedef gruptan çıkmak.

Şampiyopnlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş devler arenasına mağlubiyetle başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yer alan siyah beyazlılar Şampiyonlar Ligi'ned ilk maçına çıktı. Vodafone Park'ta oynanan maçı Borussia Dortmund 2-1 kazandı. Beşiktaş Borussia Dortmund karşısında aldığı yenilgi ile bu sezon ilk ke z mağlup olmuş oldu. Siyah Beyazlı taraftarlarda da takımlarının C Grubunda kaçıncı sırada olduğunu araştırıyor.

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi puan durumu

1- Ajax / 3 Puan
2- Dortmund / 3 Puan
3- Beşiktaş / 0 Puan
4- Sporting Lizbon / 0 Puan

Şampiyonlar Ligi C Grubunda oynanan maçlar ve sonuçları

Beşiktaş 1-2 Borussia Dortmund
Sporting Lizbon 1-5 Ajax

Beşiktaş'ın 2021-22 sezonu Şampiyonlar Ligi fikstürü şöyle:

1. Hafta:

Beşiktaş 1-2 Borussia Dortmund

Sporting Lizbon 1-5 Ajax

2. Hafta:

Ajax-Beşiktaş

Borussia Dortmund-Sporting Lizbon

3. Hafta:

Beşiktaş-Sporting Lizbon

Ajax-Borussia Dortmund

4. Hafta:

Borussia Dortmund-Ajax

Sporting Lizbon-Beşiktaş

5. Hafta:

Beşiktaş-Ajax

Sporting Lizbon-Borussia Dortmund

6. Hafta:

Ajax-Sporting Lizbon

Borussia Dortmund-Beşiktaş

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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