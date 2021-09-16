Beşiktaş Şampiyonlar Ligi puan durumu | Beşiktaş C grubu kaçıncı sırada?
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi puan durumu | Beşiktaş C grubu kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş Almanya'nın güçlü ekiplerinden Borussia Dortmund ile karşılaştı. Uzun aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Beşiktaş sahadan 2-1 yenik ayrıldı. İlk maça talihsiz bir yenilgi ile başlayan Beşiktaş'ta hedef gruptan çıkmak.
2021-09-16 08:36:52
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi puan durumu | Beşiktaş C grubu kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş Almanya'nın güçlü ekiplerinden Borussia Dortmund ile karşılaştı. Uzun aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Beşiktaş sahadan 2-1 yenik ayrıldı. İlk maça talihsiz bir yenilgi ile başlayan Beşiktaş'ta hedef gruptan çıkmak.
Şampiyopnlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş devler arenasına mağlubiyetle başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yer alan siyah beyazlılar Şampiyonlar Ligi'ned ilk maçına çıktı. Vodafone Park'ta oynanan maçı Borussia Dortmund 2-1 kazandı. Beşiktaş Borussia Dortmund karşısında aldığı yenilgi ile bu sezon ilk ke z mağlup olmuş oldu. Siyah Beyazlı taraftarlarda da takımlarının C Grubunda kaçıncı sırada olduğunu araştırıyor.
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi puan durumu
1- Ajax / 3 Puan
2- Dortmund / 3 Puan
3- Beşiktaş / 0 Puan
4- Sporting Lizbon / 0 Puan
Şampiyonlar Ligi C Grubunda oynanan maçlar ve sonuçları
Beşiktaş 1-2 Borussia Dortmund
Sporting Lizbon 1-5 Ajax
Beşiktaş'ın 2021-22 sezonu Şampiyonlar Ligi fikstürü şöyle:
1. Hafta:
Beşiktaş 1-2 Borussia Dortmund
Sporting Lizbon 1-5 Ajax
2. Hafta:
Ajax-Beşiktaş
Borussia Dortmund-Sporting Lizbon
3. Hafta:
Beşiktaş-Sporting Lizbon
Ajax-Borussia Dortmund
4. Hafta:
Borussia Dortmund-Ajax
Sporting Lizbon-Beşiktaş
5. Hafta:
Beşiktaş-Ajax
Sporting Lizbon-Borussia Dortmund
6. Hafta:
Ajax-Sporting Lizbon
Borussia Dortmund-Beşiktaş
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)