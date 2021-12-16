Beşiktaş, Portekizli teknik direktör Bruno Pinheiro ile anlaştı mı?

NTV Spor'un haberine göre, siyah beyazlılar Portekiz’in Estoril takımını çalıştıran 45 yaşındaki Bruno Pinheiro’yu ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Bruno Pinheiro oluyor. Siyah-beyazlılar anlaşma sağladıkları Portekizli teknik adamı İstanbul'a davet etti.

NTV Spor'un haberine göre, siyah beyazlılar Portekiz'in Estoril takımını çalıştıran Bruno Pinheiro'yu ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Anlaşma sağlanan 45 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, Estoril ile kontratını feshettikten sonra Beşiktaş için İstanbul'a gelecek.

Siyah beyazlılar Pinheiro ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık 900 bin euro ücret ödeyecek.

Yönetim kurulu Sergen Yalçın sonrası ilk olarak Şenol Güneş ile el sıkışmıştı. Başkan Ahmet Nur Çebi, takımı Güneş'e emanet etmek istese de, yönetim kurulunda fikir birliği sağlanamadı.

Futbol A.Ş Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'nın Pinheiro için yaptığı sunum ve yapay zeka sonuçlarına göre Portekizli çalıştırıcının Beşiktaş'a en uygun isim olarak belirlemesi yönetimde kabul gördü.

Yönetim kurulunda Pinheiro için de fikir birliği yok. Bazı yönetim kurulu isimleri oylarını Şenol Güneş'ten yana kullandı. Başkan Ahmet Nur Çebi son kararını verdi ve Pinheiro ile sözleşme hazırlıklar başladı.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine U-19 teknik direktörü Önder Karaveli yönetiminde çıkacak. Portekizli teknik adamın görevine gelecek hafta başlaması planlanıyor.

Pinheiro'nun gelişinden A Takım'da kalacak Karaveli, yardımcı antrenörü olarak Portekizli çalıştırıcının ekibine dahil edilecek.

Bruno Pinheiro kimdir?

1976 Portekiz doğumlu olan Bruno Pinheiro, kariyerinin büyük bir bölümünü Portekiz, Katar ve Belçika'da çeşitli alt yaş gruplarında antrenör olarak geçirdikten sonra en ciddi serüvenine Haziran 2020'de başına geçtiği Portekiz 2. Ligi ekibi Estoril ile başladı.

Geçtiğimiz sezon Estoril'i 2. Lig'den en üst lig olan Primeira Liga'ya çıkaran Pinheiro, bu sezon da takımıyla beraber formunu sürdürdü. 14 haftası geride kalan ligde takımı ile 6 galibiyet ve 6 beraberlik alan Pinheiro'lu Estoril, topladığı 24 puanla 5. sırada ve Avrupa Kupaları potasında yer alıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.