Beşiktaş-Malatya maç sonucu I Beşiktaş kazandı mı? Beşiktaş kaçıncı?

Beşiktaş bu hafta Malatya ile karşılaştı. Trabzonspor'u takip etmek için 3 puan hedefiyle maça çıkan Kara kartal istediği sonucu alamadı. İşte maça dair ayrıntılar...

Beşiktaş bu hafta Malatya ile karşılaştı. Trabzonspor'u takip etmek için 3 puan hedefiyle maça çıkan Kara kartal istediği sonucu alamadı. İşte maça dair ayrıntılar...

Ligde üst sıralara tutunmaya çalışan ve lideri yakalamak için mücadele veren Beşiktaş bu hafta da istediği neticeyi alamadı.

Maçın önemli anları ve goller

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

61. dakika Beşiktaş golü buldu. Sağ kanattan hızlı kullanılan taç atışı sonrasında topla buluşan Batshuayi sağ kanattan ceza sahasına girer girmez ortasında, Teixeira kale sahasının içinde göğsü ile hamle yaparak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

84. dakikada penaltı atışını kullanan Adem Büyük, topu kaleci Ersin Destanoğlu'nun solundan ağlara gönderdi: 1-1.

İlerleyen dakikalarda başka pozisyon olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

Beşiktaş kaçıncı?

5. sırada ve 36 puana sahip

Malatya'nın kaç puanı var?

20. sırada ve 16 puana sahip

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