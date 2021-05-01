Beşiktaş maçı öncesi Hatayspor'da 4 eksik

Hatayspor, Süper Lig’in 39. haftasında yarın deplasmanda lider Beşiktaş ile yapacağı maç için hazırlıklarını tamamladı.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 39. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maç için Hatay'daki hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde yardımcı antrenör Özhan Pulat yönetiminde çalıştı.

Yaklaşık bir saat süren idmanda futbolcular, taktik ve 5'e 2 top kapma ile dar alan çalışması gerçekleştirdi. Kentteki hazırlıklarını tamamlayan bordo-beyazlılar, hava yolu ile İstanbul'a hareket edecek. Hatayspor'da sakatlığı süren Selim Ilgaz ve Soner Örnek ile kart cezalısı Muhammed Kamara ve Isaac Sackey, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.