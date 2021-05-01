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Beşiktaş maçı öncesi Hatayspor'da 4 eksik

Hatayspor, Süper Lig’in 39. haftasında yarın deplasmanda lider Beşiktaş ile yapacağı maç için hazırlıklarını tamamladı.

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01.05.2021 01:48:32
Beşiktaş maçı öncesi Hatayspor'da 4 eksik

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 39. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maç için Hatay'daki hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde yardımcı antrenör Özhan Pulat yönetiminde çalıştı. 

Yaklaşık bir saat süren idmanda futbolcular, taktik ve 5'e 2 top kapma ile dar alan çalışması gerçekleştirdi. Kentteki hazırlıklarını tamamlayan bordo-beyazlılar, hava yolu ile İstanbul'a hareket edecek. Hatayspor'da sakatlığı süren Selim Ilgaz ve Soner Örnek ile kart cezalısı Muhammed Kamara ve Isaac Sackey, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan