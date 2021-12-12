Beşiktaş - Kayserispor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 16.haftasında Beşiktaş kendi saha ve seyircisi önünde Kayserispor'u konuk ediyor. Futbolseverlerin yakından takip edeceği bu zorlu mücadele hangi kanaldan naklen yayınlanacak?