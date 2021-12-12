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Beşiktaş - Kayserispor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
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TIMETURK / SPOR / Beşiktaş - Kayserispor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Beşiktaş - Kayserispor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 16.haftasında Beşiktaş kendi saha ve seyircisi önünde Kayserispor'u konuk ediyor. Futbolseverlerin yakından takip edeceği bu zorlu mücadele hangi kanaldan naklen yayınlanacak?

1 Saat Önce
2021-12-12 17:06:15
Beşiktaş - Kayserispor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 16.haftasında Beşiktaş kendi saha ve seyircisi önünde Kayserispor'u konuk ediyor. Futbolseverlerin yakından takip edeceği bu zorlu mücadele hangi kanaldan naklen yayınlanacak?

Beşiktaş - Kayserispor maçı bugün saat 19:00'da başlarken mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek.

Beşiktaş - Kayserispor maçı hangi kanaldan naklen yayınlanacak?

Beşiktaş - Kayserispor maçı BeIN Sports HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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