Beşiktaş - Kasımpaşa maçını canlı izle! Süper Lig

Süper Lig'in 34.haftasında Beşiktaş kendi saha ve seyircisi önünde bir diğer İstanbul ekibi Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Beşiktaş - Kasımpaşa maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?