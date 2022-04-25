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Beşiktaş - Kasımpaşa maçını canlı izle! Süper Lig

Süper Lig'in 34.haftasında Beşiktaş kendi saha ve seyircisi önünde bir diğer İstanbul ekibi Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Beşiktaş - Kasımpaşa maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

24 Dakika Önce
2022-04-25 19:29:57
Beşiktaş - Kasımpaşa maçını canlı izle! Süper Lig

Süper Lig'in 34.haftasında Beşiktaş kendi saha ve seyircisi önünde bir diğer İstanbul ekibi Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Beşiktaş - Kasımpaşa maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta?

Süper Lig'in 34.haftasında Beşiktaş - Kasımpaşa karşılaşıyor. Bu zorlu mücadele bu akşam saat 20:30'da oynanacak.

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak. .

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