Beşiktaş’ın yeni transferi Tayyip Talha’dan açıklama

Beşiktaş'ın yeni transferi Tayyip Talha Sanuç, siyah-beyazlı takımda başarılı olacağına inandığını söyledi.

Siyah-beyazlı kulübün Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki stoper, Beşiktaş YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Transferinden duyduğu mutluluğu anlatan Tayyip Talha Sanuç, "Adım Beşiktaş'la ilk anıldığında çok heyecanlanmış ve mutlu olmuştum. Bu süreç mutlu sonla tamamlandığı için iki kulübe de teşekkür ediyorum. Beşiktaş'a oynamaya ve şampiyonluklar yaşamaya geldim. Kaliteli bir kadroya dahil olduğumu biliyorum. Beşiktaş taraftarı önünde oynamanın verdiği sorumluluğun farkındayım. Beklentileri karşılayabileceğime inanıyorum. Kendime güveniyorum. Umarım Beşiktaş taraftarını mutlu edebilirim." ifadelerini kullandı.

Kaliteli oyunculardan kurulu bir kadroya sahip olduklarına vurgu yapan 22 yaşındaki futbolcu, "Sahaya hırsımızı yansıttığımız zaman, rahat bir şekilde ligi şampiyon tamamlayabileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Vodafone Park'ta siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkmak için sabırsızlandığını dile getiren Tayyip Talha Sanuç, "17 yaşında Beşiktaş deplasmanına gelmiştim. O gün, Türkiye'nin en büyük taraftar topluluğuna Beşiktaş'ın sahip olduğunu anlamıştım. Bu taraftarın önünde oynayabilmek çok özel bir duygu. Bu duyguyu tadacağım için çok mutluyum." şeklinde görüş belirtti. .