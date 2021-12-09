Beşiktaş'ta istifa... Beşiktaş'ta alınan başarısız sonuçlar nedeniyle teknik direktör Sergen Yalçın istifa etti. Sergen Yalçın'ın istifasının ardından takımın teknik direktörünün kim olacağı konusu gündeme geldi. Peki Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim oldu? Sergen Yalçın'dan sonra takımı kim yönetecek? Takımı geçici olarak altyapı antrenörlerinden Önder Karaveli'nin yöneteceği ve çalıştıracağı açıklandı. Yönetim yeni teknik direktör aramalarına da başladı.

Beşiktaş'ta istifa... Beşiktaş'ta alınan başarısız sonuçlar nedeniyle teknik direktör Sergen Yalçın istifa etti. Sergen Yalçın'ın istifasının ardından takımın teknik direktörünün kim olacağı konusu gündeme geldi. Peki Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim oldu? Sergen Yalçın'dan sonra takımı kim yönetecek? Takımı geçici olarak altyapı antrenörlerinden Önder Karaveli'nin yöneteceği ve çalıştıracağı açıklandı. Yönetim yeni teknik direktör aramalarına da başladı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın istifa etti. Alınan başarısız sonuçlar nedeniyle Sergen Yalçın sorumluluğu aldığını kabul etmişti. Yalçın, Başkan Ahmet Nur Çebi ile yapacağı görüşmenin ardından istifasını yönetime sundu. Sergen Yalçın bugün antrenmana da çıkmamıştı.

Saat 12'de Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacak antrenman öncesi Başkan Ahmet Nur Çebi ile biraraya gelen 49 yaşındaki teknik adam görevini resmen bıraktı. Görüşmede Yalçın'ın istifasını Başkan Çebi'ye sundu.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim oldu?

Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe geçici olarak altyapı antrenörlerinden Önder Karaveli getirilecek. Siyah beyazlıların Süper Lig'de bu hafta oynayacağı Yuketel Kayserispor maçında takımın başında Önder Karaveli olacak.

Sergen Yalçın'dan sonra takımı kim yönetecek?

Yeni teknik direktörün belirlenmesi için yöneticiler çalışamalara başladı. Bu süre zarfında Beşiktaş'ı altyapı antrenörlerinden Önder Karaveli yönetecek.

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