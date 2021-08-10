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TIMETURK / SPOR / Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi gelirinin bir kısmı Abdullah Avcı'ya gitti!

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi gelirinin bir kısmı Abdullah Avcı'ya gitti!

Siyah beyazlı ekip Şampiyonlar Ligi katılım gelirinin 20 milyon 12 bin 192 TL'sinin Abdullah Avcı'nın tazminatı için kesildiğini ve hukuki sürecin devam ettiğini KAP aracılığıyla duyurdu.

7 Saat Önce
2021-08-10 08:41:20
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi gelirinin bir kısmı Abdullah Avcı'ya gitti!

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Konuyla ilgili KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"15 Nisan 2021 tarihli KAP açıklamasında belirttiğimiz üzere, Futbol A Takımımız eski Teknik Direktörü Sn. Abdullah Mucip Avcı tarafından açılan feshin haksızlılığının tespiti ve mahrum kaldığı fesih tazminatı ile yargılama giderinin Şirketimizden tahsili konusunda, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından; yapılan feshin haksızlılığının tespitine, dava kabulu ile 17.340.000 TL fesih tazminatının fesih tarihi olan 29.01.2020 tarihinden itibaren fiili ödeme tarihine kadar işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan (Şirketimiz) alınarak davacıya verilmesine ve 520.200 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine Tahkim Kurulu'na müracaat yolu açık olmak üzere karar verilmişti.

TFF tahkim kurulu kararını da dikkate alarak, karşılığı UEFA tarafından Şirketimiz adına gönderilen Şampiyonlar ligi katılım bedelinden alınmak üzere, sözkonusu dosyaya yasal faizleri ile birlikte toplam 20.012.192 TL ödeme yapmış olup, anılan karar ve yapılmış olan ödeme ile ilgili hukuki süreç devam etmektedir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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