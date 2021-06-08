Beşiktaş'ın radarında olan Marko Livaja kimdir? I Kaç gölü vardır?

2020/2021 sezonunu şampiyon olarak bitiren Beşiktaş, kadrosunu zenginleştirmek için transfer çalışmalarına başladı. Beşiktaş'ın Hajduk Split forması giyen Marko Livaja ile ilgilendiği söyleniyor... Peki, Marko Livaja kimdir? Marko Livaja Nereli? Marko Livaja Kaç yaşında? Marko Livaja Kaç golü ve asisti var?