Beşiktaş'ın radarında olan Marko Livaja kimdir? I Kaç gölü vardır?
2020/2021 sezonunu şampiyon olarak bitiren Beşiktaş, kadrosunu zenginleştirmek için transfer çalışmalarına başladı. Beşiktaş'ın Hajduk Split forması giyen Marko Livaja ile ilgilendiği söyleniyor... Peki, Marko Livaja kimdir? Marko Livaja Nereli? Marko Livaja Kaç yaşında? Marko Livaja Kaç golü ve asisti var?
MARKO LIVAJA KİMDİR?
26 Ağustos 1993 doğumlu olan (28) yaşında olan Hırvat oyuncu, kariyeri boyunca İtalya, Rus, İspanyol ve İsviçre takımlarında boy göstermiştir. Inter'e tranferi ile popülerlik kazanan Hırvat oyuncu şuanda ülkesinin Hajduk Split takımında görev almaktadır. Sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren oyuncunun taliplerinden birisi de Beşiktaş, 3 milyon euro piyasa değeri bulunan Livaja, 42 maçta 12 gol 9 asist ile oynamıştır. Beşiktaşın önümüzdeki günlerde Hırvat oyuncu için resmi temaslara geçmesi bekleniyor...
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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