Beşiktaş'ın İspanya kampı salgın nedeniyle iptal edildi
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, İspanya'da gerçekleştirmeyi planladığı kampı Avrupa'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle iptal etti.
2021-07-13 17:16:55
Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni sezon hazırlıkları kapsamında 24 Temmuz-4 Ağustos'ta İspanya'da gerçekleştirmeyi planladığı ikinci etap kampı, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle iptal edildi.
"Futbol A Takımı'mızın 24 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde İspanya'nın Alicante şehrinde gerçekleştirilmesi planlanan yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kampı, Avrupa'da yeniden artış eğilimi gösteren Kovid-19 vakaları nedeniyle iptal edilmiştir."
Siyah beyazılı kulüp, ikinci etap kamp çalışmaları hakkında bilgilendirmeyi daha sonra yapacak.
AA-TRTHaber
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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