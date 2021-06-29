Beşiktaş'ın gündeminde olan Alex Teixeira Kimdir? I Alex Teixeira kariyeri nedir?

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Alex Teixeira, Beşiktaş'lı oyuncu Josef de Souza ile beraber poz verdikleri fotoğraf ile birlikte Beşiktaş'lı taraftarları heyecanlandırdı. Peki Beşiktaş'ın gündeminde olan Alex Teixeira Kimdir? Alex Teixeira kariyeri nedir? İşte detaylar...

ALEX TEİXEİRA NEREDE, NE ZAMAN DOĞMUŞTUR?

Alex Teixeira, 6 Ağustos 1990'da Brezilya'da doğmuştur.

ALEX TEİXEİRA FUTBOL KARİYERİ

Alez Teixeira futbol kariyerine Brezilya takımlarından Vasco da Gama'da başladı. 2008 yılında A takıma yükselen futbolc,u Brezilya milli takımı için Dubai kampına çağrıldı ve böylelikle milli takım kariyeri başlamış oldu. Alex Teixeira, 21 Aralık 2009 daha 19 yaşındayken Ukrayna ekiplerinden Shaktar Donetsk'in yolunu tuttu. Yaklaşık 6 milyon € karşılığında beş yıllık bir anlaşmayla imza attı. Shaktar Donetsk'teki istatisliği ile kariyerinin en iyi sezonunu geçirmiş oldu. Shaktar Donetsk forması ile toplam çıkmış olduğu 146 maçta, 67 gol attı. 5 Şubat 2016'da Alez Teixeira, 50 milyon € bonservis bedeli karşılığında Çin kulübü Jiangsu Suning'un yolunu tuttu. Çin kulübünde çıktığı 124 maçta, 60 gollük bir performans sergiledi.

JOSEF DE SOUZA VE ALEX TEİXEİRA BİRARAYA GELDİ

Geçtiğimiz günlerde yanyana gelen ikili kartal pozu vererek, fotoğrafı sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaşmışlardı. Josef De Souza paylaşımı sonrası Beşiktaş'lı taraftarları heyecanlandırdı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.