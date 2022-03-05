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TIMETURK / SPOR / Beşiktaş'ın borcu ne kadar? Kurul Beşiktaş'ın borcunu açıkladı

Beşiktaş'ın borcu ne kadar? Kurul Beşiktaş'ın borcunu açıkladı

Beşiktaş'ın borcu ne kadar? 2022 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı Vodafone Park’ta gerçekleştirilen toplantıda Beşiktaş'ın güncel borcu açıklandı. Peki ama Beşiktaş'ın borcu ne kadar olmuş, ne açıklama yapıldı? İşte merak edilen borç detayı...

3 Saat Önce
2022-03-05 13:40:04
Beşiktaş'ın borcu ne kadar? Kurul Beşiktaş'ın borcunu açıkladı

2022 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı Vodafone Park'ta gerçekleştirilen toplantıda Beşiktaş'ın güncel borcu açıklandı. Peki ama Beşiktaş'ın borcu ne kadar olmuş, ne açıklama yapıldı? İşte merak edilen borç detayı...

Beşiktaş'ın borcu ne kadar?

31 Aralık 2021 itibarıyla toplam borcun 423 milyon 254 bin 721 lirasının kulüp derneğine ait olduğunu vurgulayan Tuncel, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borcunun ise 4 milyar 156 milyon 377 bin 373 lira olduğunu aktardı.

Siyah-beyazlı kulübün, kasım ayındaki toplantıda toplam borcunun 4 milyar 434 milyon 479 bin 748 lira olduğu açıklanmıştı.

Beşiktaş ne zaman kuruldu?

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, 1903 yılında İstanbul'da kurulan spor kulübüdür. Bereket Jimnastik Kulübü adıyla kurulan kulüp, 26 Ocak 1911 tarihinde Beyoğlu Mutasarrıfı Muhittin Bey'in teşvikiyle Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü, adıyla tescil edilen ilk Türk spor kulübü oldu. .

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