Beşiktaş'ın 2022-23 sezonu formaları tanıtıldı

Beşiktaş'ın 2022-23 futbol sezonu formalarının lansmanı TFF Riva Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Lansmana; Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, Asbaşkan Serhan Çetinsaya, Genel Sekreter, Sponsorluk ve Pazarlama, İnsan Kaynakları ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehtap Mutluşan Ferah, Sayman Üye, Mali İşler Finans ve IT'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kılıç, Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayrak, Amatör Şubeler ve Süleyman Seba Tesisleri'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ateş, Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcsı Cenk Sümer, teknik direktör Valerien Ismael ve futbolcular ile forma göğüs sponsoru Rain'in Türkiye Genel Müdürü Mehmet Çamır katıldı.

Lansmanda, teknik direktör Valerien Ismael ile futbolcular Josef de Souza, Gedson Fernandes, Necip Uysal, Kenan Karaman ve Umut Meraş, 2022-23 sezonu formalarını basın mensuplarına tanıttılar.

Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, lansmanda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Rain'e başarılar diliyorum. Umarım formalarımızı beğenmişsinizdir. Formalarımız gerçekten güzel. Bu anlamda bütün Beşiktaş camiasını bu formalardan almaya davet ediyoruz. Özellikle üçüncü formamız dışarıda da her zaman herhangi bir etkinlikte de giyilebilecek bir forma. Bir diğer çubuklu formamız özlenen ve çıkarılması için yönetimimize talepte bulunulan bir formaydı. O yüzden o formanın da çok rağbet göreceğini düşünüyoruz. Bu anlamda başta söylemem gerekeni şimdi söyleyeyim. Başkanımız Ahmet Nur Çebi işleri nedeniyle bu lansmana katılamadı. Bütün basın mensubu arkadaşlarımıza, sponsorumuz Rain'e selamlarını ve teşekkürlerini iletti. Bütün sponsorlarımıza Beşiktaş'a katkı verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Rain sponsorluğunun gerçekleşmesinde emeği olan Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyemiz Enis Ulusoy'a teşekkür ediyorum."