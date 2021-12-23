Beşiktaş - Göztepe maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Süper 18.haftanın kapanış mücadelesinde Beşiktaş kendi saha ve seyircisi önünde Göztepe'ye konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
2021-12-23 19:32:00
Süper 18.haftanın kapanış mücadelesinde Beşiktaş kendi saha ve seyircisi önünde Göztepe'ye konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
Beşiktaş - Göztepe maçı bugün saat 20.00'da oynanacak.
Beşiktaş - Göztepe maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Beşiktaş - Göztepe maçı BeIN Sports HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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