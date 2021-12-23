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TIMETURK / SPOR / Beşiktaş - Göztepe maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Beşiktaş - Göztepe maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper 18.haftanın kapanış mücadelesinde Beşiktaş kendi saha ve seyircisi önünde Göztepe'ye konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

10 Dakika Önce
2021-12-23 19:32:00
Beşiktaş - Göztepe maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper 18.haftanın kapanış mücadelesinde Beşiktaş kendi saha ve seyircisi önünde Göztepe'ye konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

Beşiktaş - Göztepe maçı bugün saat 20.00'da oynanacak.

Beşiktaş - Göztepe maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Beşiktaş - Göztepe maçı BeIN Sports HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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