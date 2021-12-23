Beşiktaş - Göztepe maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper 18.haftanın kapanış mücadelesinde Beşiktaş kendi saha ve seyircisi önünde Göztepe'ye konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?