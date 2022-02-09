Beşiktaş Göztepe maçı saat kaçta? Beşiktaş Göztepe maçı canlı izleme? Beşiktaş Göztepe maçı nerede oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Geçen sezonu üç kupa ile tamamlayan Siyah Beyazlılar bu sezonda Süper Lig'de zirvenin çok uzağında kaldı. pek çok taraftar, Beşiktaş Göztepe maçı için saat ve kanal araştırmalarına başladı. Peki Beşiktaş Göztepe kupa maçı ne zaman, saat kaçta?