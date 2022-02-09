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TIMETURK / SPOR / Beşiktaş Göztepe maçı saat kaçta? Beşiktaş Göztepe maçı canlı izleme? Beşiktaş Göztepe maçı nerede oynanacak?

Beşiktaş Göztepe maçı saat kaçta? Beşiktaş Göztepe maçı canlı izleme? Beşiktaş Göztepe maçı nerede oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Geçen sezonu üç kupa ile tamamlayan Siyah Beyazlılar bu sezonda Süper Lig'de zirvenin çok uzağında kaldı. pek çok taraftar, Beşiktaş Göztepe maçı için saat ve kanal araştırmalarına başladı. Peki Beşiktaş Göztepe kupa maçı ne zaman, saat kaçta?

2 Saat Önce
2022-02-09 15:43:55
Beşiktaş Göztepe maçı saat kaçta? Beşiktaş Göztepe maçı canlı izleme? Beşiktaş Göztepe maçı nerede oynanacak?

Bu sezon Süper Lig'de istediği yerden uzak kalan Beşiktaş, gözünü kupa maçına çevirdi. Son 16 turda eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada Beşiktaş, Göztepe'yi konuk edecek. Daha önce toplam 74 kez karşı karşıya gelen iki takım, Göztepe karşısında galibiyet almaları durumunda çeyrek finale çıkacak.

Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Müsabaka A Spor'dan yayınlanacak.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren siyah-beyazlı takım, 2021-2022'deki 5. tur mücadelesinde Altay'ı 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Kupanın 4. turunda Kahta 02'yi 5-0 yenen Göztepe ise 5. turda Yılport Samsunspor'a 1-0 üstünlük kurarak son 16 turunda mücadele etme hakkı yakaladı.

İki takım arasında Spor Toto Süper Lig'de oynanan maçta Beşiktaş, evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etmişti. .

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