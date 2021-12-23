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TIMETURK / SPOR / Beşiktaş-Göztepe maç sonucu

Beşiktaş-Göztepe maç sonucu

Beşiktaş-Göztepe maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş - Göztepe maçının golleri...Göztepe'nin kaç puanı var? Beşiktaş kaçıncı?

56 Dakika Önce
2021-12-23 23:39:57
Beşiktaş-Göztepe maç sonucu

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Beşiktaş ile Göztepe mücadele etti.
Maç siyah-beyazlıların 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş - Göztepe maçının golleri
Goller: 3. dakikada Cherif Ndiaye, 31. dakikada Cyle Larin ve 60. dakikada Rachid Ghezzal

41. dakikada Soner Aydoğdu penaltıyı kullanamadı.

82' Valentin Rosier ise kırmızı kartla oyundan çıktı.

Beşiktaş-Göztepe maçının gol anları

3. dakikada Ndiaye'nin kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

31. dakikada Oğuzhan sol taraftaki Larin'e indirdi. Larin'in sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

60. dakikada Ghezzal'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

Göztepe'nin kaç puanı var?

Süper ligde 19. sıradaki göztepenin 14 puanı var

Beşiktaş kaçıncı?
Beşiktaş 28 puanla ligde 7. sırada blunuyor

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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