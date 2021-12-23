Beşiktaş-Göztepe maç sonucu
Beşiktaş-Göztepe maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş - Göztepe maçının golleri...Göztepe'nin kaç puanı var? Beşiktaş kaçıncı?
2021-12-23 23:39:57
Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Beşiktaş ile Göztepe mücadele etti.
Maç siyah-beyazlıların 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Beşiktaş - Göztepe maçının golleri
Goller: 3. dakikada Cherif Ndiaye, 31. dakikada Cyle Larin ve 60. dakikada Rachid Ghezzal
41. dakikada Soner Aydoğdu penaltıyı kullanamadı.
82' Valentin Rosier ise kırmızı kartla oyundan çıktı.
Beşiktaş-Göztepe maçının gol anları
3. dakikada Ndiaye'nin kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
31. dakikada Oğuzhan sol taraftaki Larin'e indirdi. Larin'in sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
60. dakikada Ghezzal'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
Göztepe'nin kaç puanı var?
Süper ligde 19. sıradaki göztepenin 14 puanı var
Beşiktaş kaçıncı?
Beşiktaş 28 puanla ligde 7. sırada blunuyor
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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