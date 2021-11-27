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Beşiktaş - Giresunspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

TIMETURK / SPOR / Beşiktaş - Giresunspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Beşiktaş - Giresunspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 14.haftası kaldığı yerden devam ediyor. Cumartesi kuşağının kapanış maçında Beşiktaş kendi evinde Karadeniz temsilcisi Giresunspor'u ağırlıyor. Peki futbolseverlerin yakından takip edeceği bu zorlu mücadele hangi kanalda?

1 Saat Önce
2021-11-27 10:59:13
Beşiktaş - Giresunspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 14.haftası kaldığı yerden devam ediyor. Cumartesi kuşağının kapanış maçında Beşiktaş kendi evinde Karadeniz temsilcisi Giresunspor'u ağırlıyor. Peki futbolseverlerin yakından takip edeceği bu zorlu mücadele hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ'TA KİMLER KADRODA YOK?

Beşiktaş'ta Giresunspor karşılaşması öncesinde 4 oyuncu kadroya alınmadı. Tedavisi devam eden Gökhan Töre'nin dışında, genç yıldız Rıdvan Yılmaz da kadrodan çıkartılan diğer bir isim oldu. Sezon başında transfer edilen isimlerden Salih Uçan ile birlikte bir diğer genç futbolcu Serdar Saatçi de Giresun maçında yok.
Siyah-beyazlı ekip derbinin ardından Atakaş Hatayspor'a 1-0, Trabzonspor'a 2-1 ve Aytemiz Alanyaspor'a da 2-0 yenilerek yıllar sonra ligde ilk kez üst üste 3 maçtan puansız döndü ve zirveyle puan farkının açılmasını engelleyemedi.


BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR MAÇININ HEKEMİ KİM?
Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak en kritik mücadelelerden biri olan Beşiktaş - Giresunspor maçını Hüseyin Göçek yönetecek.


BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Rosier, Vida, Montero, Umut, Josef, Ghezzal, Pjanic, Can, N'Koudou, Batshuayi

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Perez, Behich, Pelupessy, Flavio, Suleymanov, Diabate, Serginho, Doukara

BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Giresunspor maçı 27 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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