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TIMETURK / SPOR / Beşiktaş - Gaziantep maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş'ın kaç puanı var?

Beşiktaş - Gaziantep maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş'ın kaç puanı var?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Beşiktaş-Gaziantep maçının golünü kim attı? Beşiktaş kaçıncı sırada?

12 Dakika Önce
2022-01-14 21:54:15
Beşiktaş - Gaziantep maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş'ın kaç puanı var?

Beşiktaş - Gaziantep maçı kaç kaç bitti?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Gaziantep FK ile karşılaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Beşiktaş, Gaziantep'i evinde konuk etti.

Beşiktaş-Gaziantep maçının hakemi kim?

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetti.

Beşiktaş-Gaziantep maçının golünü kim attı?

Karşılaşmada gol 67. dakikada Michy Batshuayi'den geldi.


Beşiktaş-Gaziantep maçının kadrosu

Karşılaşmada ilk 11 şöyle idi:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Welinton, Rıdvan, Josef, Pjanic, Emirhan, Ghezzal, Güven, Batshuayi

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Tosca, Ertuğrul Ersoy, Doğan Erdoğan, Vetrih, Furkan Soyalp, Recep Niyaz, Sagal, Maxim, Muhammet Demir

Beşiktaş maçın son anında golü buldu ama ofsayt olarak değer gördü....

Karşılaşmada başka gol olmayınca 3 puan Beşiktaş'ın hanesine yazıldı.

Beşiktaş kaçıncı ve kaç puanı var?

Maç fazlasıyla Beşiktaş 3. sıraya yükseliyor ve puanını 35'e yükseltiyor...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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