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TIMETURK / SPOR / Beşiktaş - Gaziantep FK maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Beşiktaş - Gaziantep FK maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de 21.hafta maçında Beşiktaş kendi saha ve seyircisi önünde Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

23 Dakika Önce
2022-01-14 19:05:16
Beşiktaş - Gaziantep FK maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de 21.hafta maçında Beşiktaş kendi saha ve seyircisi önünde Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

Beşiktaş - Gaziantep FK maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak.

Beşiktaş - Gaziantep FK maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Beşiktaş - Gaziantep FK maçı beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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