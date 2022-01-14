Beşiktaş - Gaziantep FK maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Süper Lig'de 21.hafta maçında Beşiktaş kendi saha ve seyircisi önünde Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
2022-01-14 19:05:16
Süper Lig'de 21.hafta maçında Beşiktaş kendi saha ve seyircisi önünde Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
Beşiktaş - Gaziantep FK maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak.
Beşiktaş - Gaziantep FK maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Beşiktaş - Gaziantep FK maçı beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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