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TIMETURK / SPOR / Beşiktaş - Galatasaray maçını donmadan, HD şekilde kesintisiz canlı izle!

Beşiktaş - Galatasaray maçını donmadan, HD şekilde kesintisiz canlı izle!

Süper Lig'in 10.haftasının kapanış maçı derbiye sahne oluyor. Beşiktaş kendi sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor. Futbol severlerin yakından takip edeceği bu zorlu karşılaşma ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2 Saat Önce
2021-10-25 12:12:25
Beşiktaş - Galatasaray maçını donmadan, HD şekilde kesintisiz canlı izle!

Süper Lig'in 10.haftası nefesleri kesecek derbiye sahne olacak. Bugün İstanbul Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Galatasaray Maçı Ne Zaman?

Beşiktaş - Galatasaray maçı 25 Ekim Pazartesi günü oynanacak

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Pjanic, Salih, Ghezzal, Larin, Batshuayi.

Galatasaray: Muslera, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Morutan, Halil, Kerem, Mohamed.

Beşiktaş Galatasaray Saat Kaçta?

Beşiktaş - Galatasaray Maçın başlama saati 20:00

Beşiktaş Galatasaray Hangi Kanalda?

Beşiktaş - Galatasaray maçını Bein Sports 1 canlı olarak yayınlayacakderbiye sahne oluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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