Beşiktaş - Galatasaray maçını donmadan, HD şekilde kesintisiz canlı izle!

Süper Lig'in 10.haftasının kapanış maçı derbiye sahne oluyor. Beşiktaş kendi sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor. Futbol severlerin yakından takip edeceği bu zorlu karşılaşma ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?