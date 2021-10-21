Beşiktaş - Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek!
25 Ekim Pazartesi günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray karşılaşmasını Fırat Aydınus yönetecek.
2021-10-21 11:40:28
Süper Lig'in 10.haftası dev derbiye sahne oluyor.
Dev derbinin hakemi Aydınus!
25 Ekim Pazartesi oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini tecrübeli hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yaparken karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy oldu.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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