Beşiktaş - Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek!

25 Ekim Pazartesi günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray karşılaşmasını Fırat Aydınus yönetecek.

Süper Lig'in 10.haftası dev derbiye sahne oluyor.

Dev derbinin hakemi Aydınus!

25 Ekim Pazartesi oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini tecrübeli hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yaparken karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.