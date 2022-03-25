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TIMETURK / SPOR / Beşiktaş, Fransız teknik direktör Ismael ile anlaştı

Beşiktaş, Fransız teknik direktör Ismael ile anlaştı

Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

54 Dakika Önce
2022-03-25 16:17:14
Beşiktaş, Fransız teknik direktör Ismael ile anlaştı

Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Valerien Ismael ile 25.03.2022 tarihinden başlamak üzere 2022-2023 sezonu sonuna kadar ve 2023-2024 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi. AA .

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