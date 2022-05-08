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TIMETURK / SPOR / Beşiktaş - Fenerbahçe maçını canlı izle! Süper Lig

Beşiktaş - Fenerbahçe maçını canlı izle! Süper Lig

Süper Lig'in 36.haftası dev bir maça sahne oluyor. Beşiktaş - Fenerbahçe Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu mücadelenin hangi platformdan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

2 Gün Önce
2022-05-08 17:58:45
Beşiktaş - Fenerbahçe maçını canlı izle! Süper Lig

Süper Lig'in 36.haftası dev bir maça sahne oluyor. Beşiktaş - Fenerbahçe Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu mücadelenin hangi platformdan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 36.haftası dev derbiye sahane oluyor. Ezeli iki rakip Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Peki bu Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi hangi kanaldan yayınlanacak?

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi hangi gün ve saatte?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı bu akşam saat 19:00'da Vodafone Park'ta oynanacak.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Süper Lig'de 36.haftanın kapanış maçında Beşiktaş kendi saha ve seyircisi önünde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabaka BeIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak.

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