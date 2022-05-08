Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi: 1-1

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi 1-1 berabere tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

4'üncü dakikada ceza sahası içinde Zajc'ın altıpasın solundan kaleye vurduğu topu arka direkte Larin dışarı çıkardı.

6'ıncı dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ferdi'nin şutunda Serdar Dursun'un kontrol edemediği top Novak'ın önünde kaldı. Novak kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi: 0-1.

7'inci dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Batshuayi penaltı vuruşundan yararlanamadı. Top direğe çarpıp oyun alanına döndükten sonra dışarı çıktı.

23'üncü dakikada Gustavo'nun Rossi'ye attığı pası, Rossi ara pasla Serdar'a gönderdi. Serdar'ın sağ köşeden kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vurduğu topu, kaleci Ersin sağına uzanarak dışarı çıkardı.

29'uncu dakikada Beşiktaş bir kez daha penaltı kazandı. 31. dakikada topun başına geçen Ghezzal, Altay'ın sağından attığı topu ters köşeyle ağlarla buluşturdu: 1-1.

İlk yarı, 1-1 berabere tamamlandı.

46'ıncı dakikada Rıdvan Yılmaz'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Larin'in vuruşunda, topu kaleci Altay dışarı çıkardı.

50'inci dakikada Serdar Saatçı'nın ortaladığı top Ghezzal tarafından ceza sahasına gönderildi. Larin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

81'inci dakikada Emirhan İlkhan'ın ortasında Welinton topu kafayla ceza sahasına gönderdi. Can Bozdogan'ın kafa vuruşunda topu sağına yatan Altay kornere çeldi.

Maç, 1-1 berabere tamamlandı. .