Beşiktaş derbisinde Çin’in kuruluşu kutlandı

Dün akşam Beşiktaş, Fenerbahçe’yi konuk etti. Dev derbide Çin’in kuruluş yıldönümü için reklam panolarında mesaj yayınlandı. Söz konusu mesaj sosyal medyada tepkilere yol açtı. İşte detaylar…

Vodafone Park'ta milyonlarca taraftarın heyecanla seyrettiği bir maç yaşandı. Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Türk futbolunun önemli karşılaşmalarından olan Beşiktaş-FB maçında Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü de kutlandı. Stadyumdaki reklam panolarına hem Türkçe hem de Çince " Çin Halk Cumhuriyeti'nin 73. yıldönümünü gönülden kutluyoruz!" yazısı yansıtıldı.

Çin'den Beşiktaş'a teşekkür

Çin Başkonsolosluğu Sözcüsü de sosyal medya üzerinden şu açıklamaları yaptı: "Şimdi düzenlenmekte olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında, Çin Halk Cumhuriyeti kuruluş 73. yıl dönümü kutlama mesajı yayınlandı. Türk dostlarımıza içten teşekkürler. Yaşasın Çin- Türkiye dostluğu!"

Sosyal medyada tepki gösterildi

Çin'in son dönemlerdeki Doğu Türkistan'a uyguladığı politika nedeniyle bazı kesimler tarafından Çin kuruluş yıldönümünün kutlanması tepkilere neden oldu.