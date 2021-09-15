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TIMETURK / SPOR / Beşiktaş – Borussia Dortmund maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!

Beşiktaş – Borussia Dortmund maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!

Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor. Temsilcimiz Beşiktaş, Alman ekibi Borussia Dortmund'u konuk ediyor.

2 Saat Önce
2021-09-15 11:44:39
Beşiktaş – Borussia Dortmund maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı tüm hızyla devam ediyor. E Grubu 1. haftasında Beşiktaş kendi evinde Borussia Dortmund'yı konuk ediyor. Sergen Yalçınlı Beşktaş, kendi seyircisi önünde galip gelip Avrupa'da da başarılı olmak istiyor. Yıldız futbolcu Miralem Pjanic'i kadrosuna katan Kara kartal, Şampiyonlar Ligi'nde de iyi sonuçlar almak istiyor. Süper Lig'de emin adımlarla yoluna devam eden Beşiktaş, bu hafta konuk ettiği Borussia Dortmund karşısında kendi evinde Şampiyonlar Ligi ilk maçında kayıp vermek istemiyor. Borussia Dortmund ise, Beşiktaş deplasmanından puan ve puanlarla ayrılmak istiyor. İstanbul Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmanın önemli detayları haber sayfamızda yer alacak.

BEŞİKTAŞ – BORUSSİA DORTMUND MAÇI MUHTEMEL 11'İ:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Ghezzal, Josef, Atiba, Pjanic, Larin, Batshuayi.

Borussia Dortmund: Kobel, Meunier, Witsel, Akanji, Guerreiro, Dahoud, Bellingham, Reyna, Reus, Malen, Haaland.BEŞİKTAŞ – BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Nefesleri kesecek mücadele saat 19.45'te başlayacak Beşiktaş Borussia Dortmund karşılaşması EXXEN ekranlarından canlı olarak naklen yayınlanacak. Maçı deneyimli hakem Mateu Lahoz yönetecek.n yayınlanacak. Maçı deneyimli hakem Mateu Lahoz yönetecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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