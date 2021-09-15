Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı izle | Beşiktaş - Borussia Dortmund Exxen izle

Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı izle | Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş gruplardaki ilk maçına bu akşam çıkıyor. Takımlarını desteklemek için ekran başında yerlerini almak isteyen siyah beyazlı taraftarlar Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı nereden, nasıl izlenir sorusunu sormaya başladı. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının Türkiye'deki yayın haklarının Exxen aldı. Bu gelişmeden sonra binlerce kişi Beşiktaş taraftarları Beşiktaş-Borussia Dortmund Exxen izle seçeneğini araştırmaya başladı. ExxenSpor'a aylık ve yıllık üyelik ile Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçları izlenebilir.

Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı izle | Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş gruplardaki ilk maçına bu akşam çıkıyor. Takımlarını desteklemek için ekran başında yerlerini almak isteyen siyah beyazlı taraftarlar Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı nereden, nasıl izlenir sorusunu sormaya başladı. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının Türkiye'deki yayın haklarının Exxen aldı. Bu gelişmeden sonra binlerce kişi Beşiktaş taraftarları Beşiktaş-Borussia Dortmund Exxen izle seçeneğini araştırmaya başladı. ExxenSpor'a aylık ve yıllık üyelik ile Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçları izlenebilir.

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş C Grubu'nda ilk maçına bu akşam çıkıyor. Almanya'nın zorlu ekiplerinden Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Süper Lig'e iyi başlayan ve bu sene de şampiyonluk parolası ile tüm maçlarına çıkan Beşiktaş Şampiyonlar Ligi ilk maçından alacağı 3 puan ile devler arenasında iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle takımlarını uzun süre tribünde destekleyemeyen taraftarlar bu kez tribündeki yerlerini alacak. Takımlarını stattan destekleyemeyen taraftarlar ekran başında takımlarına destek olmak istiyor. Tarafarlar intenetten Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı izle seçeneğini araştırıyor.

Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı nasıl izlenir?

Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı bu sene ilk deva Exxen platformunda yer alacak. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlamıştı. Dizi ve film platformu olan Exxen Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının yayın haklarını satın aldı. Exxen platformunun dışında izlenecek herhangi bir yayın legal değildir.

Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı ne zaman?

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Dev mücadele 15 Eylül Çarşamba günü, Vodafone Park'ta saat 19:45'te başlayacak.Takımarlını buz orlu mücadelede yalnız bırakmak istemeyen taraftarlar da Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı izle seçeneğini araştırıyor. Dev karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

Beşiktaş muhtemel 11

Ersin, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Ghezzal, Josef, Atiba, Pjanic, Larin, Batshuayi.

Borussia Dortmund muhtemel 11

Kobel, Meunier, Witsel, Akanji, Guerreiro, Dahoud, Bellingham, Reyna, Reus, Malen, Haaland.

ExxenSpor nasıl izlenir?

ExxenSpor'da Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarını kensitisiz ve HD kalitesinde izlemek mümkün. Bunun için yapmanız gereken Exxen'e üye olmak. ExxenSpor'a çok hızlı bir şekilde üye olarak desteklediğiniz takımın maçlarını izleyebilirsiniz.

ExxenSpor SMS ile üye nasıl olunur?

ExxenSpor'a bir SMS ile üye olabilirsiniz. SMS ile üyelik için TürkTelekom, Vodafone ve Turkcell hatlı telefonlarından 9300'a

Aylık RKLMVar paketi için mesaj alanına "EXXEN"

Aylık RKLMYok paketi için mesaj alanına "EXXEN REKLAMSIZ" yazıp 9300'a gönderebilirsin.

Aktif bir EXXEN üyeliğin yoksa ve operatörüne Mobil Ödeme için onay verdiysen, aboneliğini başlatabilmek için senden bir onay isteyecek

Gelen SMS'e "EVET" yazıp gönderdikten sonra sana gelen mesajda yazan şifre ve cep telefonu numaranla, dilersen GooglePlay ya da Apple Store üzerinden EXXEN uygulamasını indirerek, dilersen WEB üzerinden internet tarayıcına www.exxen.com yazarak EXXEN'e giriş yapabilirsin.

Üye adı alanına cep telefonu numaranı, şifre alanına da sana gönderdiğimiz SMS'de yazan şifreyi girmen yeterli.

"Giriş Yap" butonuna bastıktan sonra, aşağıdaki resimde görülen alanlar için senden onay isteyeceğiz. İlgili alanları işaretleyip, "Devam Et" butonuna bastıktan sonra EXXEN'in zengin içeriklerini izlemeye başlayabilirsin.

Exxen spor ne kadar?

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.