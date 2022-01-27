Beşiktaş Başkanı Çebi'den Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili açıklama

Beşiktaş Başkanı Çebi, sabah saatlerinde Yeşilköy'de bir balıkçıda silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin açıklama yaptı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalya'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sabah saatlerinde Yeşilköy'de bir balıkçıda silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Beşiktaş Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili "Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na Allah'tan rahmet diliyorum. Kulübümüze önemli hizmetleri oldu. Camia olarak kendisini anacağız. Çok üzgünüm. Nur içinde yatsın." dedi.