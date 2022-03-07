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Beşiktaş - Başakşehir maçını donmadan canlı izle! CANLI İZLE

Süper Lig'in 28.haftasında Beşiktaş kendi saha ve seyircisi önünde Başakşehir'i konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki bu Beşiktaş - Başakşehir maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

37 Dakika Önce
2022-03-07 18:04:06
Beşiktaş - Başakşehir maçını donmadan canlı izle! CANLI İZLE

Süper Lig'in 28.haftasında Beşiktaş kendi saha ve seyircisi önünde Başakşehir'i konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki bu Beşiktaş - Başakşehir maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Beşiktaş - Başakşehir maçı 7 Mart saat 20:00'da oynanacak.

Beşiktaş - Başakşehir maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Beşiktaş - Başakşehir maçı beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak. .

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