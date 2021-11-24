Beşiktaş Avrupa'ya veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5’inci maçında Beşiktaş sahasında Ajax’a 2-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Siyah-beyazlılar, 22'nci dakikada Ghezzal'ın penaltıdan attığı golle öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi. Ajax, Haller'in 54 ve 69'uncu dakikada attığı gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

STAT: Beşiktaş Park

HAKEMLER: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo

BEŞİKTAŞ: Mert Günok - Rosier, Vida, Montero (Dk. 80 Necip Uysal), Umut Meraş, Mehmet Topal (Dk. 89 Atiba Hutchinson), Ghezzal (Dk. 67 Batshuayi), Pjanic (Dk. 80 Salih Uçan), Alex Teixeira (Dk. 59 Can Bozdoğan), N'Koudou, Larin

AJAX: Onana - Mazraoui (Dk. 72 Timber), Schuurs (Dk. 77 Rensch), Martinez, Tagliafico (Dk. 77 Blind), Gravenberch, Berghuis (Dk. 84 Taylor), Klaassen, Neres, Tadic, Daramy (Dk. 46 Haller)

GOLLER: Dk. 22 Ghezzal (P) (Beşiktaş) - Dk. 54 ve Dk. 69 Haller, (Ajax)

SARI KARTLAR: Larin (Beşiktaş) - Haller (Ajax)

9'uncu dakikada Berghuis'in ortasında yaşanan karambolün ardından top Daramy'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

11'inci dakikada Pjanic'in pasıyla topla buluşan Rosier'in sert şutunda top az farkla auta gitti.

20'nci dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sağ kanattan kullanılan kornerde top Mazraoui'nin eline çarptı. Öncesinde oyunu devam ettiren hakem Irfan Peljto, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve beyaz noktayı gösterdi.

22'nci dakikada penaltı atışını kullanan Ghezzal, topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

28'inci dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Daramy'nin şutunda kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

30'uncu dakikada Teixeira'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Larin, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Larin'in yerden şutunda kaleci Onana topu ayaklarıyla kornere gönderdi.

42'nci dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal pasını ortadaki Pjanic'e verdi. Pjanic topu bekletmeden savunma arkasına sarkan Larin'e aktardı. Larin'in karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Onana gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

54'üncü dakikada skora denge geldi. Atılan uzun pasla savunma arkasına sarkan Tagliafioca, kaleci Mert ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda müsait durumdaki Haller'i gördü. Haller, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

69'uncu dakikada Ajax öne geçti. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Tadic pasını ceza sahası içindeki Lisandro Martinez'e verdi. Bu oyuncunun şutunda altıpasın hemen önünde Haller'in ayak koyduğu top ağlara gitti: 1-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Ajax'a 2-1 mağlup oldu. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.