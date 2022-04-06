Beşiktaş aradığı stoperi buldu: Danilho Doekhi

Yeni sezon kadro çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Hollanda Ligi takımlarından Vitesse'de forma giyen Danilho Doekhi için girişimlere başladı.

Bu sezon çok sayıda oyuncusunun kontratı sona erecek Beşiktaş'ta takım adeta yeniden inşa edilecek. Hata yapmak istemeyen ve ucuz maliyetl isimleri kadroya katmak amacında olan Kara Kartal'da stoper tandemi için de çok sayıda futbolcu gündemde Gazete Damga'dan Burak Zihni'nin haberine göre; Beşiktaş, Hollanda Ligi takımlarından Vitesse'de forma giyen Danilho Doekhi için girişimlere başladı. Kontratı hazırian ayında sona erecek Hollandalı futbolcu için birkaç takım daha devrede.

Yakın markaja alındı!

Artan döviz kurları, mevcut borçlar ve takımın ekonomisine yön verme isteği nedeniyle makul maliyetli oyunculara yönlenen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Bonservissiz isimler yerine sözleşmeleri bitecek isimlere yönlenen siyah beyazlıların Bazoer ile ilgilendiği iddia edilmişti. Ancak tek isim o değil. Partneri ve takım arkadaşı Danilho Doekhi de listede yer alıyor. Vitesse'nin kaptanlığını yapan 23 yaşındaki futbolcunun da kadroya katılması için listeye eklendiği ve nabız yoklandığı öğrenildi. Ancak Kartal bu transferde yalnız değil. En ciddi rakibi ise Glasgow Rangers. Ayrıca PSV'nin de devre arasında sezon sonu için kendisini istediği yazılmıştı. .