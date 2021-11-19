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TIMETURK / SPOR / Beşiktaş aradığı stoperi Arjantin'de buldu! Sürpriz isim

Beşiktaş aradığı stoperi Arjantin'de buldu! Sürpriz isim

Stoper arayışlarını hızlandıran Beşiktaş 23 yaşındaki stoper David Martinez'i yakın markaja aldı.

37 Dakika Önce
2021-11-19 11:33:46
Beşiktaş aradığı stoperi Arjantin'de buldu! Sürpriz isim

Beşiktaş dışında Palmeiras da David Martinez'in peşinde. Ancak River Plate de 23 yaşındaki stoperin bonservisini almak için harekete geçti ve para + bazı futbolcuları da Martinez için gözden çıkardı. Ayrıca oyuncunun %50 hakkı River Plate kulübünde bulunuyor. Bu anlamda David Martinez'i transfer etmek isteyen takımlar iki kulüple birden görüşmek zorunda.

Önümüzdeki günlerde River Plate ile Defansa kulübü arasında görüşmelerin yoğunlaşması bekleniyor. River Plate, oyuncunun tüm haklarını istiyor. Arjantin basınında Ole'nin haberinde ise Beşiktaş da oyuncunun peşinde.

23 yaşındaki Davide Martinez, stoper mavkinde görev yapıyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 31 maçta görev alırken, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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