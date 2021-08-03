Beşiktaş aradığı forveti Belçika'da buldu! İşte o isim

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Belçika takımlarından Club Brugge'de forma giyen 23 yaşındaki Nijeryalı forvet David Okereke için harekete geçti.

Beşiktaş 'ta forvet bölgesi için çalışmalar devam ediyor. Siyah-beyazlıların gündemine son olarak Club Brugge'den ayrılmaya hazırlanan 23 yaşındaki Okereke girdi.

Resmen duyurdular

Hollanda basınından Het Nieuwsblad'ın paylaştığı bilgiye göre Beşiktaş, Nijeryalı forvet David Okereke'yi transfer etmek istiyor. 1997 doğumlu oyuncu iki sezondur Club Bruge forması giyiyor. Önceki sezon şampiyonluk yaşayan Okereke, Galatasaray'a karşı da Şampiyonlar Ligi grup aşamasında forma giymişti. Okereke, Belçika ekibinde 71 maçta 17 gol attı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.