Beşiktaş-Antalya maçı ne zaman? Süper kupa maçı ne zaman? Süper kupa maçı nerede?

Gözler Süper Kupa'ya çevrildi. Beşiktaş ile Antalyaspor kupa için mücadele verecek. Süper kupa maçının nerede ve ne zaman olacağı ise futbolseverlerin merak konusu. İşte Süper Kupa maçına yönelik merak edilenlerin cevabı...

Beşiktaş ile Antalyaspor süper kupa için karşı karşıya gelecek.

Maçın ne zaman nerede ve saat kaçta yapılacağı ise futbolseerler tarafından merak ediliyor

Gözler Süper Kupa'ya çevrildi. Beşiktaş ile Antalyaspor kupa için mücadele verecek. Süper kupa maçının nerede ve ne zaman olacağı ise futbolseverlerin merak konusu. İşte Süper Kupa maçına yönelik merak edilenlerin cevabı...

Maç nerede ve saat kaçta?

Geçen sezonun lig şampiyonu ve Ziraat Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa 2021'de kupa finalisti Fraport TAV Antalyaspor ile başkent Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda saat 20.45'te karşı karşıya gelecek.

Maçı hangi kanal yayınlayacak?

Beşiktaş ile Antalyaspor süpür kupa için karşı karşıya gelecek.

Maçın ne zaman nerede ve saat kaçta yapılacağı ise futbolseerler tarafından merak ediliyor

Beşiktaş Antalyaspor mücadelesi 5 Ocak Çarşamba günü saat 20:45'te başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından yayınlanacak.

Ahmed Bin Ali Stadyumu nerede?

Ahmed bin Ali Stadyumu 2003 yılında inşa edildi. Stadyumun oturma kapasitesi 21.282 . 2015 yılında yıkılmıştır. Yeni Al Rayyan Stadyumu 40.740 kişilik oturma kapasitesine sahip.Stadyum, Katar'ın ülkeye ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası için yenilenecek

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.