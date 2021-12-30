Beşiktaş-Altay maçı saat kaçta? Beşiktaş-Altay maçı hangi kanalda?
Beşiktaş-Altay maçının hakemi kim? Canlı yayınlanacak karşılaşma saat kaçta ve hangi kanalda?
2021-12-30 20:45:59
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Altay ile karşılaşıyor.
Maç Vodafone Park'ta oynanacak.
Beşiktaş-Altay maçının hakemi kim?
Müsabakayı Ali Şansalan yönetecek. Beşiktaş - Altay mücadelesi 21:00'da başlayacak.
Beşiktaş maçı hangi kanalda?
Beşiktaş- Altay maçı 30 Aralık 2021 Perşembe günü (bugün) saat 21:00'da başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)