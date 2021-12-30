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TIMETURK / SPOR / Beşiktaş-Altay maçı saat kaçta? Beşiktaş-Altay maçı hangi kanalda?

Beşiktaş-Altay maçı saat kaçta? Beşiktaş-Altay maçı hangi kanalda?

Beşiktaş-Altay maçının hakemi kim? Canlı yayınlanacak karşılaşma saat kaçta ve hangi kanalda?

1 Saat Önce
2021-12-30 20:45:59
Beşiktaş-Altay maçı saat kaçta? Beşiktaş-Altay maçı hangi kanalda?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Altay ile karşılaşıyor.

Maç Vodafone Park'ta oynanacak.

Beşiktaş-Altay maçının hakemi kim?

Müsabakayı Ali Şansalan yönetecek. Beşiktaş - Altay mücadelesi 21:00'da başlayacak.

Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Beşiktaş- Altay maçı 30 Aralık 2021 Perşembe günü (bugün) saat 21:00'da başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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