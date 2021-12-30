Beşiktaş-Altay maç sonucu I Beşiktaş-Altay maçı kaç kaç bitti?
Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Beşiktaş, Altay'ı konuk etti....Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş tur atladı mı?
2021-12-30 23:10:48
Kupa mücadelesinde Kara Kartal, İzmir ekibi ile karşı karşıya geldi.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Beşiktaş, Altay'ı konuk etti.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Altay ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmada Ali Şansalan düdük çaldı.
Beşiktaş, Atiba'nın golüyle Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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