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TIMETURK / SPOR / Beşiktaş - Ajax maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Beşiktaş - Ajax maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Şampiyonlar Ligi'nin 5.haftasında temsilcimiz Beşiktaş ile Hollanda ekibi Ajax karşı karşıya geliyor. Peki bu mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi platformda?

3 Saat Önce
2021-11-24 11:29:21
Beşiktaş - Ajax maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Şampiyonlar Ligi'nin 5.haftasında temsilcimiz Beşiktaş ile Hollanda ekibi Ajax karşı karşıya geliyor. Peki bu mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi platformda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, 24 Kasım Çarşamba günü sahasında kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Grupta henüz galibiyeti olmayan Kartal, Ajax, Sporting Lizbon ve Dortmund'a 4 maçta da 3'er puan bırakmıştı. 5. maçında Ajax'ı konuk edecek olan Beşiktaş kazanmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Ajax maçını şifresiz canlı yayınlayan kanallar hangileri? Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

BEŞİKTAŞ - AJAX MAÇI ŞİFRESİZ İZLENİR Mİ? HANGİ KANALLAR ŞİFRESİZ YAYINLAYACAK?

Beşiktaş Ajax maçı 24 Kasım Çarşamba günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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