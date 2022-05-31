Beşiktaş'a sürpriz golcü: Momo Yansane

Yeni sezonun kadro çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Sheriff'te top koşturan Gineli golcü Momo Yansane için girişimlere başladı.

Yeni sezonun kadro çalışmalarına başlayan Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi.

BEŞİKTAŞ'TA SÜRPRİZ GOLCÜ

Yeni sezon öncesinde birçok futbolcusuyla yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta yeni transferler konusunda görüşmeler sürüyor. Önceki gün yeniden başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi ve ekibi yenilenen kadrosuyla birlikte daha da yoğun mesai harcamaya devam ederken oluşturulacak kadronun kalitesini üst seviyeye çıkarabilmek adına çaba gösteriyor. Diğer yandan birçok menajer de oyuncusunu önererek takım kazandırmak isriyor. Damga'dan Burak Zihni'nin haberine göre Beşiktaş Gineli Momo Yansane için harekete geçtiği belirtildi. Sol kanat ve santrafor mevkilerinde forma giyebilen Gineli futbolcunun Türkiye haklarını elinde bulunduran temsilcisi kısa süre önce Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi ve görüşmelerde bulundu.



Moldova'nın Sheriff takımında forma giyen ve geride kalan sezonda Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar ve Real Madrid'e karşı aldığı galibiyetlerle adından söz ettiren kulübüne 1 gollük katkıda bulunan Afrikalı futbolcu ligde de önemli bir performansa imza attı. Uzun süreli bir sakatlık yaşamasına rağmen sonrasında toparlanan ve 16 maçta rakip fileleri 11 kez sarsıp 2 de asist yaptı. 2 sezon daha kontratı bulunan Momo Yansane takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. .