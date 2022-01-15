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Bergama Belediyespor - Elazığspor maçı canlı nasıl izlenir?

TFF 3.Lig'de 18.hafta maçında Bergama Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde Elazığspor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele canlı nasıl izlenir?

46 Dakika Önce
2022-01-15 12:25:16
Bergama Belediyespor - Elazığspor maçı canlı nasıl izlenir?

TFF 3.Lig'de 18.hafta maçında Bergama Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde Elazığspor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele canlı nasıl izlenir?

Bergama Belediyespor - Elazığspor maçı bugün saat 13:00'da İzmir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

Bergama Belediyespor - Elazığspor maçı canlı nasıl izlenir?

Bergame Belediyespor Elazığspor maçı EGE TV'den naklen yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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