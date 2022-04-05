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TIMETURK / SPOR / Benfica - Liverpool maçını canlı izle! Şampiyonlar Ligi

Benfica - Liverpool maçını canlı izle! Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Portekiz temsilcisi kendi saha ve seyircisi İngiliz devi Liverpool'u konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Benfica - Liverpool maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

21 Dakika Önce
2022-04-05 20:43:47
Benfica - Liverpool maçını canlı izle! Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Portekiz temsilcisi kendi saha ve seyircisi İngiliz devi Liverpool'u konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Benfica - Liverpool maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Benfica - Liverpool maçı ne zaman saat kaçta?

Benfica - Liverpool maçı bu akşam saat 22:00'da oynanacak.

Benfica - Liverpool maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Benfica - Liverpool maçı EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak. .

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