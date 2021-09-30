Benfica, Barcelona'yı bozguna uğrattı! 3-0

Şampiyonlar Ligi 2.hafta karşılaşmasında Benfica kendi seyircisi önünde Barcelona'yı farklı mağlup etti.

Devler Ligi'ne sahasında Bayern Münih'e 3-0 yenilerek başlayan Ronald Koeman'ın öğrencileri, 2. hafta maçında Benfica deplasmanına gitti.

Portekiz temsilcisi sahasındaki maçtan 3-0 galip ayrıldı. Benfica'yı galibiyete taşıyan isimler 3 ve 79. dakikada ağları havalandıran Darwin Nunez ile 68. dakikada sahne alan Rafa Silva oldu.

Benfica, 2. maçında galibiyetle tanışırken; puanını 4'e çıkardı. 1997'den bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'ndeki üst üste beşinci maçını da kaybeden Barcelona ise puanla tanışamadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.