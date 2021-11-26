Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir ilk kez 3 puanı kaçırdı

Emre Belözoğlu teknik direktörlüğündeki Başakşehir Altay karşısında berabere kaldı.

Süper Lig'İn 14. haftasında Emre Belözoğlu yönetiminde 5'te 5 yapan Medipol Başakşehir, Altay ile karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçın 30. dakikasında Medipol Başakşehir'in Okaka ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından Emre Belözoğlu yönetiminde ilk kez puan kaybeden Medipol Başakşehir, puanını 22'ye yükseltti ve 7. sırada yer aldı.

Spor Toto Süper Lig'deki galibiyet hasreti 7 maça çıkan Altay ise 17 puanla 11. sırada konumlandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.