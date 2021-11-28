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Belenenses-Benfica maçında utanç dolu bir gece! Başkanı ağlattılar
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TIMETURK / SPOR / Belenenses-Benfica maçında utanç dolu bir gece! Başkanı ağlattılar

Belenenses-Benfica maçında utanç dolu bir gece! Başkanı ağlattılar

14 oyuncusu koronavirüs olan Belenenses, Benfica maçına 9 kişiyle sahaya çıktı. Federasyon ve Benfica, maçı oynamak istedi. 7-0 giden maçta Belenenses'in oynatacak oyuncusu kalmadı. Gözyaşlarını tutamayan Belenenses Başkanı Soares, Benfica ve Portekiz Futbol Federasyonu'na isyan etti.

55 Dakika Önce
2021-11-28 11:41:48
Belenenses-Benfica maçında utanç dolu bir gece! Başkanı ağlattılar

Portekiz Ligi'nde futbol adına utanç dolu bir gece yaşandı. Ligin son sıralarında yer alan Belenenses'te 14 futbolcu koronavirüse yakalandı.

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Belenenses bu maça çıkmak istemedi. Ancak federasyon ve Benfica, kurala yetecek kadar futbolcunun oynayabileceğini belirtip maçın oynatılmasını istedi.

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İLK YARIDA 7-0 OLDU

Belenenses maça 9 kişi çıktı ve kalecisi Joao Manuel Silva Monteiro'yu orta sahada kullanmak zorunda kaldı. İlk yarıda Benfica skoru 7-0 yaptı. İkinci yarıda Belenenses sahaya 7 kişi çıktı. Bir oyuncu doktor çağırdı ve oyundan alındı. Hakem sahada 6 kişi kalınca maçı bitirdi.

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"OYUNCULARIM ÇOK ONURLU"

Belenenses Başkanı Rui Pedro Soares, 7-0 biten maçtan sonra hüngür hüngür ağladı.

Soares, "Burada yaşananlar herkes için utanç verici. Öğleden sonra maçın ertelenmesini istedik. Testleri gelecek futbolcularımız da vardı. Federasyon ve Benfica ile konuştuk. Cevap olarak oynayabilecek sekiz oyuncumun olduğunu söylediler. Hayatımda o dokuz oyuncum kadar onurlu bir davranışa şahit olmadım. Futbol adına utanç gecesi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: sondakika.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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